В Индии бежавшая от наводнений тигрица залезла в дом и уснула в постели – её будили фейерверками

Изначально тигрицу заметили неподалеку от скоростной трассы. Сотрудники Индийского фонда дикой природы считают, что она испугалась шума и пошла искать укрытия в ближайшем селе.

Рано утром она залезла в дом и проспала там весь день. Когда хозяин вернулся домой и увидел животное, он спрятался с семьей в магазине у его дома. Прибывшие сотрудники Индийского фонда дикой природы использовали хлопушки и фейерверки, чтобы разбудить животное. Когда тигрица проснулась, его направили по специально сделанному коридора в сторону джунглей.

«Она была очень истощена и хорошо выспалась. Главное, чтобы никто не мешал ей, чтобы она могла отдыхать. В этом регионе очень уважают к дикую природу», — сказал Ратина Барман, который возглавил спасательную операцию.

В свою очередь хозяин дома сказал, что сохранит простыню и подушку, на которых спала тигрица, как реликвию.

Отмечается, что Национальный парк Казиранга, признанный ЮНЕСКО, является домом для 110 тигров, но ни один из них не погиб во время наводнения. Среди погибших из-за наводнения 54 оленя, семь носорогов, шесть кабанов и один слон.

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