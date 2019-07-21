На границе задержали украинца, который пытался ввезти в разобранном состоянии мотоцикл, угнанный в Италии

На украинско-венгерской границе в микроавтобусе «Mercedes» пограничики обнаружили детали мотоцикла, который угнали в Италии.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы.

Вечером 19 июля в пункт пропуска «Тиса» для въезда в Украину прибыл микроавтобус под управлением 25-летнего жителя Черновицкой области. Во время проверки в его багажном отсеке нашли раму с двигателем до мотоцикла.

«Поскольку раму перевозили через границу не своим ходом, а в качестве груза, регистрационные данные в таком случае не вносятся в ведомственную базу данных. Пограничники проверили мотоцикл по базе данных «Интерпола». Оказалось, что мотоцикл «Suzuki», от которого были эти запчасти, похитили месяц назад в Италии», - сообщили в Госпогранслужбе.

О находке сообщили в Украинское бюро Интерпола, а водителя передали полиции.

Напомним, что ранее на Николаевщине угонщик похитил мопед, в котором оставили ключ зажигания.