Николаевец прежде, чем кинуть бюллетень в урну, показал всем свои гениталии – полиция составила на него админпротокол

В воскресенье, 21 июля, в Ингульском районе Николаева местный житель во время голосования на парламентских выборах совершил хулиганские действия на одном из избирательных участков.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области

Событие произошло около 11:20 на одном из избирательных участков по улице 9-я Продольная. Так, 55-летний мужчина, когда бросал свой бюллетень в урну, нарушал общественный порядок по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождалось неприличными действиями.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Ингульского отдела полиции, которая доставила мужчину в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия и мотивов совершения хулиганских действий.

По данному факту начато уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 296 УК Украины «Хулиганство», санкция статьи предусматривает наложение штрафа от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет. Продолжаются следственные действия.

Очевидцы данного происшествия сообщили «Преступности.НЕТ», что мужчина перед тем, как бросить свой бюллетень в урну, снял штаны и трусы. По их словам, мужчина совершая эти действия говорил, что таким образом показывает, что он украинец.