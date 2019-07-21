СМИ сообщили о смерти Президента Туркменистана - в посольстве республики опровергли данную информацию

СМИ сообщили о смерти Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Предварительной причиной названа острая почечная недостаточность.

Об этом сообщает издание «Говорит Москва».

В своём заявлении СМИ сослалось на политолога, директора Центра мониторинга евразийских проблем Аслана Рубаева, однако, официальных заявлений касаемо данной ситуации пока не было.

«Люди, которые мне сообщили, они живут в Ашхабаде. Они бизнесмены. Я когда спросил, точно ли, они сказали: есть знакомые, которые работают в спецслужбах, они передают, что это так, что это произошло, когда он вышел в отпуск», - передает Рубаев.

Бердымухамедов ушел в отпуск 15 июля. Сегодня, о его смерти сообщил Telegram-канал «El Murid», специализирующийся на освещении событий в арабских странах. В своём заявлении данное СМИ ссылается на неназванную туркменскую оппозицию. А днём ранее, оппозиционный канал «Свободный Туркменистан» со ссылкой на своих корреспондентов в Ашхаде сообщал, что президент скончался накануне, 20 июля, во второй половине дня. Причиной смерти была названа острая почечная недостаточность.

В то же время изданию ТАСС в посольстве республики в Москве сообщили, что эти заявления не соответствуют действительности.

«Это абсолютная ложь», - сказал представитель посольства.

Напомним, как Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов опубликовал новый ролик, в котором проехался на велосипеде, стреляя по мишеням. А ранее он сыграл на синтезаторе и зачитал рэп вместе со своим внуком.