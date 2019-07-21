На проспекте Центральном в Николаеве водитель автомобиля влетел в клумбу

В воскресенье, 21 июля, в Николаеве на Центральном проспекте водитель легкового автомобиля вылетел на клумбу.

Об этом сообщает 0512.

Водитель легковушки двигался по проспекту Центральному со стороны улицы 8-го Марта в сторону Водопроводной. При повороте налево, на улицу Шоссейную, водитель не справился с управлением, и, сбив дорожный знак, вылетел на клумбу.

В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал. На месте работали сотрудники патрульной полиции.

Напомним, как на Николаевщине столкнулись «Skoda» и «Daewoo» и один из автомобилей от удара вылетел в кювет.