«Мама на работе, папа дома»: Работники Южноукраинского автовокзала обнаружили трёхлетнюю девочку, гуляющую без присмотра

3-летняя девочка гуляла без сопровождения взрослых по Южноукраинскому автовокзалу. Её мама в это время находилась на работе, а отец, находящийся дома, не заметил пропажу ребёнка.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили в отделе коммуникации ГУНП Николаевской области.

В 15:15 работники автовокзала обратили внимание на маленькую девочку, гуляющую по территории автовокзала без сопровождения взрослых. Была вызвана полиция. Сотрудниками ведомства была оперативно найдена мама девочки, которая в то время была на работе. Отец находился дома и пропажу ребёнка даже не заметил.

На мужчину будет составлен административный протокол. С девочкой в результате инцидента всё в порядке.

Отметим, что не все истории заканчиваются так же благополучно. Напомним, в субботу, 13 июля, в городе Первомайске в районе железнодорожного перегона «Конецполь - Первомайск - На Буге» грузовой поезд сбил трехлетнего ребенка. А до этого Корабельном районе Николаева прохожие нашли маленькую девочку, которая гуляла без сопровождения взрослых. На её опекуна также составили админматериалы.