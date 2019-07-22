Николаевские спасатели помогли малышу, у которого в игрушке застряла рука

В Николаеве в воскресенье, 21 июля, спасатели помогли мальчику, у которого в игрушке застряла рука.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Спасателям позвонила мама четырехлетнего малыша и рассказала, что в калейдоскопе, которым он играл, у него застряла ручка. Она пыталась вытащить ее и для этого разбила игрушку, но в кольце остался пальчик мальчика.

Спасатели аварийно-спасательного отряда специального назначения прибыли на вызов на улицу Образцова. Используя плоскогубцы, они разломали кольцо и освободили палец ребёнка. Его мама искренне поблагодарила их за помощь.

Ранее сообщалось, что в Николаеве двухлетний ребенок застрял головой в решетке – его доставали спасатели.