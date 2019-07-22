Под Киевом перерезали горло мужчине – потерпевший скончался на месте от полученной травмы 18+

В воскресенье, 21 июля, в городе Славутич, под Киевом, группа мужчин напала на мужчину и один из них перерезал ему сонную артерию.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской

Нападавших было трое. В начале между мужчинами возникла ссора, которая переросла в драку. В ходе конфликта один из злоумышленников достал нож и ударил им мужчину в горло, перерезав сонную артерию.области.

Пострадавший скончался от полученных травм на месте инцидента.

Полиции удалось задержать двух нападавших. В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось установить и место пребывания человека, который нанес смертельное ножевое ранение. Перед задержанием он решил самостоятельно выйти к работникам правоохранительных органов.

Кроме того, некоторые СМИ сообщили о том, что пострадавший был журналистом. Полиция опровергает данное заявление.

Напомним, как в Николаеве после совместного употребления спиртного 61-летний мужчина несколько раз ударил ножом 65-летнего знакомого и сбежал. А в Херсоне в доме престарелых между пенсионерами возникла поножовщина из-за таблеток.