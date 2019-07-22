В Николаеве легковушка насмерть сбила мужчину, перебегавшего дорогу в неположенном месте

В Николаеве утром в понедельник, 22 июля, на пресечении улиц Генерала Карпенко и Крылова «Daewoo» сбил пешехода, который от полученных травм скончался на месте.

Об этом сообщает СВІДОК.info.

Автомобиль «Daewoo» двигался по Карпенко от проспекта Центрального в направлении улицы Курортной. Когда он подъезжал к перекрестку с Крылова на разрешающий сигнал светофора в правом ряду, на проезжую часть в неположенном месте неожиданно выпрыгнул мужчина справа налево по ходу движения. Учитывая, что происшествие случилось очень быстро, водитель не успел затормозить и сбил мужчину.

Пострадавший отлетел на зеленую зону. Экстренно на место вызвали полицию и скорую помощь. Однако по прибытию медикам оставалось только констатировать смерть пешехода.

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Обновлено в 12:07 В отделе коммуникации Нацполиции в Николаевской области уточнили, что погибшему было 24 года.

По данному факту начато уголовное производство по признакам части 2 статьи 286 Уголовного Кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»).

«Следственное управление Главного управления Национальной полиции в Николаевской области обращается к гражданам, которые владеют информацией об обстоятельствах указанного дорожно-транспортного происшествия, обращаться по адресу: г. Николаев, ул. Спасская, 12 или звонить (0512) 49-89-63 и 102», – говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что ранее в Николаеве на улице Генерала Карпенко автомобиль сбил пешехода – пострадавший говорил, что убегал от убийцы.