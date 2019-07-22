На Николаевщине спасатели разыскивают пенсионера, который рыбачил на яхте и пропал

В Николаевском районе Николаевской области спасатели разыскивают 78-летнего мужчину, который рыбачил на реке и пропал.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

В воскресенье, 21 июля, в 11:55 спасателям сообщили, что в акватории Бугского лимана возле села Новобогдановка пропал мужчина.

Родные сообщили, что около 4:00 они на яхте стали на якорь напротив деревни и пошли отдыхать, а дедушка утром рыбачил. Около 9:00, когда все проснулись, заметили, что его нет на борту и начали поиски, но они не привели к результату.

В этот же день водолазы аварийно-спасательного отряда специального проводили поисково-спасательные работы, но мужчину не нашли. В понедельник, 22 июля, поиски пропавшего продолжаются.

Ранее сообщалось, что на Николаевщине в реке утонул 14-летний мальчик – он делал сальто и ударился головой.