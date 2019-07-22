«Полное отсутствие мозгов», - в Николаеве вандалы оставили на стенах подъезда агитационные надписи

В Николаеве в день выборов, 21 июля, неизвестные оставили агитационные надписи на стенах одного из подъездов в доме №83 на улице Шоссейной.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил местный житель.

Отметим, что в день выборов агитация запрещена.

«У меня нет слов, это либо дикая экономия на постерах и бордах, либо полное отсутствие мозгов. Весь первый подъезд с первого по пятый этаж расписан маркером и агитационными надписями за некоего Шария», - сообщил николаевец.

Напомним, что партия скандального блогера Шария принимала участие в парламентских выборах и, по предварительным данным, в Верховную Раду не попадает. Но партия этого блогера, которого обвиняют в антиукраинских взглядах, может получить финансирование из государственного бюджета.