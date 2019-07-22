«Вы должны спросить у меня разрешения»: В Житомире глава комиссии запретил снимать наблюдательнице и толкнул ее

В Житомире глава участковой избирательной комиссии запретил наблюдателю от гражданской сети «Опора» фотографировать и снимать видео на участке. После этого мужчина толкнул женщину.

Об этом сообщает Опора.

Это произошло в округе № 62 на участке № 181432, где главой комиссии был Василий Стужук. По информации наблюдателя, женщина снимала видео, как члены УИК упаковывают избирательную документацию. В это время глава комиссии сидел неподалеку и начал кричать на женщину. Он утверждал, что наблюдатель должна спросить разрешения у него, прежде чем фотографировать и снимать видео. После этого он подошел к женщине и толкнул ее.

«Председатель сидел в стороне, начал мне кричать, что я должна у него спрашивать разрешения на съемку, потом подошел, схватил меня за плечи и толкнул», – сказала наблюдатель от «Опоры».

В свою очередь мужчина ответил, что наблюдатель – не журналист и должна была спросить разрешения.

«Вы не понимаете, да? Вы меня не понимаете? Вы меня спросили, что вы снимаете? Слушай сюда, ты такой криминалист, как я балерина. Переставайте снимать. Вы не журналист. Вы должны спросить у меня разрешения», – сказал глава УИК Василий Стужук.

В «Опоре» напомнили о том, что официальные наблюдатели от партий, кандидатов в нардепы или общественной организации имеют право фотографировать, снимать видео или записывать аудио. В этом случае наблюдатель не нарушила тайну голосования, поэтому ее действия «Опора» расценивает как законные.

Напомним, наблюдатели «ОПОРЫ» в понедельник, 22 июля, во время пресс-конференции рассказали о нарушениях, произошедших во время выборов в Николаевской области.