На Николаевщине горели две хозпостройки в частном секторе

За прошедшие сутки подразделения спасателей дважды осуществляли выезды на тушение пожаров в частном секторе.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайной ситуации в Николаевской области.

Так, 22 июля в 18:22 по экстренному номеру «101» поступило сообщение о пожаре на улице Картавы пгт Березнеговатое. По прибытию пожарных 9-й Государственной пожарно-спасательной части выяснилось, что огнем охвачено хозяйственное здание, в котором хранилась солома и вещи домашнего обихода. В 18:49 пожар площадью 60 квадратных метров локализовали, в 19:57 - ликвидировали. По предварительным данным ее причиной стало короткое замыкание электросети.

Уже 23 июля в 1:31 спасатели выехали по вызову на улицу Школьную село Новопавловка Баштанского района. Здесь горело перекрытие хозяйственной постройки на площади 40 квадратных метров. Благодаря принятым мерам пожарно-спасательного подразделения удалось не допустить распространения огня на жилой дом, расположенный рядом. Причина устанавливается.

Всего в тушении привлекалось две единицы техники, восемь человек ГСЧС. На местах работали сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, как 17 июля спасатели ликвидировали пожар хозяйственной постройки в Корабельном районе.