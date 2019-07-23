На Киевщине пьяный водитель с женой и маленьким сыном пытался скрыться от патрульных и поджег свой автомобиль

В Киевской области пьяный водитель с женой и ребёнком в салоне пытался на большой скорости скрыться от полиции, а когда его догнали поджег салон автомобиля.

Об этом сообщают в патрульной полиции Борисполя.

В ходе патрулирования автодороги Киев-Харьков-Довжанский инспекторы заметили «Volkswagen Bora», который систематически нарушал ПДД. Патрульные подали знак водителю остановиться, однако он проигнорировал их и прибавил скорость.

Патрульные начали догонять автомобиль и продолжали требовать остановиться с помощью светозвуковой сигнализации и громкоговорителя. Нарушитель же продолжал движение на большой скорости и неоднократно создавал аварийную ситуацию.

Во время преследования инспекторы пытались блокировать авто, но во избежание дорожно-транспортного происшествия были вынуждены въехать в большом количестве ям, в результате чего служебный автомобиль получил незначительные повреждения и не смог продолжать движение. Однако инспекторы продолжили преследование пешком и вызвали на подмогу еще один экипаж патрульных.

Вскоре патрульным удалось догнать нарушителя, у которого были признаки сильного алкогольного опьянения. 32-летний мужчина оказывал сопротивление, высказывался нецензурной бранью, а также пытался бежать, в результате чего инспекторы применили наручники.

Пройти освидетельствование мужчина отказался. Единственный кто поддерживал патрульных - 4-летний мальчик. Когда инспекторы решили у него поинтересоваться прав ли водитель, мальчик ответил: «Нет, он не правильно сделал, что бежал».

Патрульные составили на водителя административные материалы по статье 130 КУоАП («Вождение в состоянии опьянения»), статье 173 КУоАП («Мелкое хулиганство»), 185 КУоАП («Злостное неповиновение законному распоряжению»), части 4 статьи 122 КУоАП («Превышение допустимой скорости, повлекшее аварийную ситуацию») и по статье 122-2 КУоАП («Невыполнение требования об остановке»).

После этого нарушитель сел в свое авто, облил салон неизвестным веществом и поджег. Инспекторы сразу потушили пламя огнетушителем и еще раз успокоили правонарушителя.

Ранее сообщалось, что на Запорожчине пьяный водитель сбил двух велосипедистов – они не выжили.