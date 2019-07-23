От 41 до 53 тонн, при разрешенных 24: под Николаевом водители перегруженных фур пытались сорвать работу ГВК

При въездах в Николаев с вечера 22 июля по утро 23 июля водители грузовых автомобилей с перегрузом разными способами пытались избежать проверки на пунктах габаритно-весового контроля.

Об этом сообщается на Facebook-странице управления Укртрансбезопасности в Николаевской области.

«Было все: и «сломанные» грузовики, и попытка убежать от прохождения через весы, и блокирование пунктов ГВК. Однако работа инспекторов Укртрансбезопасности и патрульной полиции в Николаевской области не останавливалась и водителям все же пришлось проходить ГВК. Показатели на чеках говорят сами за себя - от 41 тонны до 53 тонн общего веса», – говорится в сообщении.

Также в ведомстве отметили, что сейчас в Николаевской области работают инспекторы других территориальных управлений, направленные в командировку, а именно управления Укртрансбезопасности в Тернопольской области со своим передвижным габаритно-весовым комплексом.

Напомним, как на Николаевщине остановили фуру, везшую 64 тонны зерна, что в 2,5 раза больше допустимой нормы.

Как известно, в Украине на протяжении всего летнего периода движение автотранспорта общим весом более 24 тонн с нагрузкой в 7 тонн и более на ось при температуре выше 28 градусов тепла запрещено на всех автодорогах общего пользования. Перегруженный транспорт может повредить дорожное покрытие, особенно в жаркую погоду.