В России в детском палаточном городке произошел пожар – погибли четверо детей

В ночь на 23 июля в Солнечном районе Хабаровского края произошел пожар в детском палаточном лагере на базе туристического горнолыжного комплекса «Холдоми». В результате пожара погибли четверо детей.

Об этом сообщает Медуза.

В огне сгорели 20 из 26 палаток, а площадь пожара превысила две тысячи квадратных метров. В лагере находились 189 детей в возрасте от семи до 15 лет.

Первоначально сообщалось, что погибла 11-летняя девочка, позднее власти региона заявили о гибели еще троих детей. В больнице остается еще трое детей. Еще пяти взрослым, пострадавшим при пожаре, медики помогли на месте.

Причиной пожара мог стать неисправный обогреватель в одной из палаток, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

«Не исключено, что на обогревателе сушили одежду. Другие версии пожара также рассматриваются», — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что персонал лагеря поздно вызвал пожарных, пытаясь потушить возгорание самостоятельно. По словам губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, палаточный лагерь был частным и работал незаконно, проверяющие комиссии не давали разрешения на его открытие.

База отдыха «Холдоми» зарегистрирована на индивидуального предпринимателя Бурлакова Виталия Геннадьевича. В октябре 2018 года на ней проводилась плановая проверка пожарного надзора, в ходе которой были выявлены нарушения, отметили представители хабаровской администрации. Работа туристического комплекса приостановлена. Кроме того, прокуратура проверит все подобные детские лагеря на территории края.

По факту пожара Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 109 («Причинение смерти по неосторожности») и по пункту «в» части 2 статьи 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей») УК РФ. Последняя наказывается штрафом до 500 тысяч рублей и лишением свободы на срок до шести лет. Директор лагеря Максим Кузнецов задержан. Также задержан директор ООО «Экстрим Сервис» Виталий Бурлаков, чья компания владеет лагерем.

Власти региона пока сообщали только о компенсации семье первой погибшей девочки. Ее родителям выплатят один миллион рублей. 23 июля погибшей исполнилось бы 11 лет.

Напомним, что 15 сентября 2017 года в детском лагере «Виктория» в Одессе произошел пожар. Корпус, где вспыхнул пожар, выгорел дотла. В результате пожара погибли трое девочек. Полиция открыла уголовное производство по части 2 статьи 270 («Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности»), прокуратура – по статье 367 («Служебная халатность») Уголовного кодекса Украины. Позже полиция Одессы открыла третье уголовное производство – по статье 366 («Служебный подлог»).

В связи с произошедшим были задержаны директор «Виктории» Петрос Саркисян и воспитательница Наталья Янчик, которая по функциональным обязанностям должна была отвечать за пожарную безопасность. 18 сентября суд постановил арестовать обоих без права внесения залога. 28 сентября суд отпустил Янчик на свободу на поруки народных депутатов. Кроме того, уволившейся в связи с трагедией заместителю мэра Одессы Зинаиде Цвиринько предъявили подозрения в служебной халатности, но суд отпустил ее под личное обязательство.

В конце октября прокуратура сообщила о подозрении в служебной халатности должностному лицу облуправления ГосЧС. Чиновник мог знать о нарушениях в лагере, но не принял необходимые меры по частичной или полной остановке его работы.

Спустя год после пожара в детском лагере «Виктория» в Одессе нашли останки тел детей. Позднее стало известно, что лагерь «Виктория» хотят отремонтировать за ₴7 миллионов и возобновить оздоровление.