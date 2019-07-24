В Очакове случился пожар в квартире – спасатели вывели женщину на свежий воздух

В Очакове 23 июля спасатели во время пожара вывели на свежий воздух 54-летнюю женщину.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

О пожаре в жилом доме на улице Парковой спасателям сообщили в 6:55. Пожарных вызвала соседка женщины. На место направили два пожарно-спасательных отделения. Как выяснилось, в одной из квартир горели одежда и вещи домашнего обихода. Пожарные из задымленного помещения вывели на свежий воздух женщину. В медицинской помощи она не нуждалась. Возгорание ликвидировали на площади 2 кв.м, его причина – неосторожное обращение с огнем.

Напомним, что ранее николаевец едва не сгорел в своем доме из-за неосторожного курения.