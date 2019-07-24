В Канаде два школьных автобуса попали в аварию и загорелись – пострадали 69 человек

Во вторник, 23 июля, в Канаде вблизи Монреаля два школьных автобуса попали в аварию и загорелись. В результате чего пострадали 69 человек.

Об этом сообщает телеканал CBC News.

Авария произошло в 40 км от Монреаля. Детей перевозили из летнего лагеря в городе Броссард. В автобусе находились школьники в возрасте от 7 до 12 лет.

Причиной аварии стал автомобиль, который внезапно остановился перед первым автобусом и спровоцировал столкновение, в результате которого транспортные средства загорелись. На спасение детей сразу бросились работники расположенных рядом с трассой предприятий. До прибытия спасателей всех пострадавших извлекли из искореженных автобусов и разместили в здании соседнего автосалона.

Отмечается, что серьезных травм никто из пострадавших не получил, но детей все же доставили в местную больницу ради меры предосторожности.

Представитель полиции Квебека отметил, что причиной аварии могло стать отвлечение внимания. Ведется расследование инцидента.

Напомним, как на юго-западе Турции автобус с учениками попал в ДТП, в результате которого травмы различной степени тяжести получили 34 человека.