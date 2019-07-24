В Киеве мужчина оставил маленьких детей одних в квартире и ушел – дети включили воду и играли электроприборами

В Киеве мужчина оставил троих детей закрытыми в квартире и ушёл по своим делам. Соседи вызвали полицию из-за детского плача.

Об этом сообщают в патрульной полиции Киева.

Так, в полицию сообщили, что из квартиры в доме на улице Кадетский Гай с самого утра слышен детский плач и крики. Прибывшие инспекторы установили, что в этой квартире проживает отец и трое детей, которых он периодически оставляет одних на длительное время.

Пообщавшись с детьми через дверь, инспекторы узнали, что их отец пошел по делам и им страшно одним находиться в квартире. Патрульные сначала связались с мамой детей, которая сообщила, что находится за пределами страны и все вопросы по воспитанию детей нужно задавать их отцу. Когда инспекторы позвонили отцу, он сообщил, что сейчас изменит свои планы и скоро вернется домой.

Когда мужчина открыл дверь и зашел в квартиру его ожидал беспорядок и трое плачущих детей. Младшему ребёнку всего 6 месяцев. В квартире были открыты краны воды и включена электротехника, которой играли старшие дети 4-х и 5-ти лет.

На место происшествия патрульные вызвали сотрудника ювенальной превенции, который задокументировал факт ненадлежащего воспитания детей.

Ранее сообщалось, что на Одесчине мать закрыла двоих больных бронхитом детей в доме и ушла пить.