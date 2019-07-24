Николаевская полиция продолжает искать автомобиль, который два года назад сбил насмерть мужчину

Полиция ищет возможных свидетелей ДТП, которое случилось два года назад в Очаковском районе.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

18 июля 2017 года примерно в 6:00 на автодороге, в 4 километрах от села Парутино Очаковского района нашли труп 33-летнего мужчины с телесными повреждениями, которые он получил в результате ДТП.

По данному факту расследуют уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»). Следователи Очаковского отдела полиции просят граждан, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах ДТП или автомобиле, причастном к аварии, обращаться по адресу: Очаков, улица Алексея Зинченко, 90 или по телефонам (05154) 2-26-66, 102.

Напомним, что ранее на Николаевщине столкнулись «Opel» и «ВАЗ», тогда пострадали пять человек.