Северная Корея задержала российское судно – 17 моряков удерживают уже неделю

Северокорейские пограничники задержали в Японском море российское рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8», на борту которого находились 17 человек: 15 граждан РФ и 2 граждан Южной Кореи.

Об этом сообщает «Русская служба ВВС».

Инцидент произошел в ночь с 16 на 17 июля, однако известно об этом стало только во вторник, 23 июля.

Издание РБК со ссылкой на директора Северо-Восточной рыболовной компании, которой принадлежит сейнер, сообщило, что северокорейские пограничники остановили судно в 53 милях от берега и отбуксовали его в порт Вонсан.

В среду в российском посольстве в Пхеньяне сообщили, что, по словам представителей МИД КНДР, судно было задержано за нарушение правил въезда и пребывания на территории КНДР.

Северокорейские пограничники сочли, что судно без уведомления пересекло охраняемую зону, рассказал «РИА Новости» замдиректора Северо-Восточной рыболовной компании Сергей Седлер. Он отметил, что, в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, территориальными водами государства считаются 12 миль от берега, но КНДР установила для себя военно-охраняемую зону с дополнительными 50 милями.

По его словам, компания провела маршрутизацию и убедилась, что судно шло по обычному маршруту: добыло краба в подзоне «Приморье», затем зашло в порт Зарубино, после чего отправилось в южнокорейский порт Сокчо, по пути куда и было задержано.

В среду в российском посольстве в Пхеньяне сообщили, что на борту задержанного судна было 17 членов экипажа, из которых 15 человек – граждане России, а еще двое – южнокорейцы.

«Посольство предпринимает все необходимые меры для того, чтобы урегулировать создавшуюся ситуацию в кратчайшие сроки», - заявили в дипмиссии.

В посольстве также сообщили, что 22 июля консульские работники встретились с членами экипажа и убедились, что они здоровы. При этом капитана судна, его помощника и двоих южнокорейских моряков разместили в отеле, а остальных рыбаков оставили на судне.

В компании-судовладельце утверждают, что оставшихся на судне моряков держат в каютах и не выпускают на палубу. По словам Сергея Седлера, на судне могут закончиться вода и продукты.

«Это один экипаж, и мы требуем, чтобы всех его членов вернули на борт, а судно – судовладельцу», – заявил он.

В то же время российское информагентство ТАСС, ссылаясь на представителя посольства КНДР в Москве, сообщает, что сейчас проводится проверка судна.

«Судно шло под южнокорейским флагом. Капитан признал, что было нарушение территориальных вод. Сейчас наши пограничники проводят проверку», - сказал собеседник агентства.

Представитель посольства указал, что, по его мнению, «учитывая хорошие отношения между Россией и КНДР, после проверки судно будет отпущено в Россию». Дипломат подчеркнул, что это только его мнение, а не официальная позиция.

Напомним, как 25 ноября 2018 года российские пограничники атаковали и захватили два катера и рейдовый буксир ВМС Украины вместе с экипажем. В связи с этим, 26 ноября, Верховная Рада поддержала вопрос о введении военного положения в Украине из-за открытой агрессии ФСБ РФ по отношению к ВМС Украины.

В частности, самый молодой из украинских моряков, Андрей Эйдер получил ранение во время нападения российских военных на украинском корабле и перенес операцию.

Военное положение вводилось на 30 дней в 10 областях: Николаевской, Винницкой, Донецкой, Запорожской, Луганской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.