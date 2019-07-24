Замначальника ГФС Закарпатья сбил насмерть ремонтирующего дорогу рабочего

Заместитель начальника Главного управления Государственной фискальной службы в Закарпатской области насмерть сбил работника дорожной службы.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований и отделе коммуникации ГУНП в Закарпатской области.

Авария произошла 23 июля около 19:00. По вызову выехали полицейские, которые установили, что 45-летний водитель внедорожника «Volkswagen Touareg», один из руководителей ДФС в Закарпатской области, в селе Ракошино совершил наезд на 23-летнего жителя села Страбичево Мукачевского района.

Сотрудник дорожной службы проводил работы по ремонту дорожного полотна. В результате аварии, пострадавший скончался на месте. В больницу также доставлен водитель автомобиля. Он находится в реанимации.

Кроме того, проведено его медосвидетельствование. Алкотест показал отсутствие алкоголя в крови водителя.

Местный журналист Виталий Глагола со ссылкой на свои источники сообщил в Telegram, что водителем оказался первый заместитель начальника Главного управления ГФС в Закарпатской области Александр Гопа. Журналист добавил, что такой автомобиль указанный в его декларации. При этом биография Гопы подтверждает, что ему 45 лет.

В ГБР квалифицировали по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего»). Процессуальное руководство в досудебном расследовании осуществляет прокуратура Закарпатской области. В случае доказательства вины, чиновнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Напомним, как на Киевщине на трассе легковушка сбила дорожников, наносивших разметку, есть погибший и пострадавшие.

Также напомним, что 15 сентября 2016 года в Николаеве в районе пересечения проспекта Центрального и улицы Шоссейной (Фрунзе) автомобиль «BMW» сбил насмерть четверых работников, наносивших дорожную разметку. В автомобиле в момент совершения ДТП находилось его водитель Дмитрий Кононенко со своими спутницами, которые ехали из ночного клуба. Все они после трагедии сбежали. Спустя время полиция задержала Кононенко, который был за рулем машины в момент трагедии. По версии следствия, в момент ДТП Кононенко находился в нетрезвом состоянии и двигался на автомобиле «BMW» со скоростью около 100 км/ч. В мае 2017 года суд отправил на 8 лет в тюрьму николаевца, сбившего насмерть четырех дорожников. Позже апелляционный суд «ужесточил» приговор николаевцу.