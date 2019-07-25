На Николаевщине из-за поджога загорелись поле и лесопосадка

В селе Подымово Николаевского района 23 июля огонь охватил убранное поле, на котором осталась стерня, и перекинулся на лесопосадку.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Всего пожар охватил площадь в 4,8 гектара, причиной возгорания считают поджог.

Всего за 23 июля на Николаевщине зарегистрировано 14 пожаров сухой травы, мусора и растительных остатков на площади более 26 гектаров. Пожары случились в Витовском, Вознесенском, Березнеговатском, Баштанском, Березанском, Снигиревском, Веселиновском районах и в Николаеве. Спасатели не допустили распространения огня на частные домовладения.

Напомним, ранее сообщалось, что в Вознесенском районе неизвестные подожгли лес.