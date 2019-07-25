На Херсонщине 14 детей с острым пищевым отравлением доставлены в ЦРБ – они отдыхали в одном пансионате

На Херсонщине, 14 детей с признаками отравления из пансионата «Буревестник» в селе Лазурное доставлены в Скадовскую ЦРБ.

Об этом сообщается в сводке ГСЧС.

«24 июля в инфекционное отделение Скадовской ЦРБ с признаками пищевого отравления госпитализированы 14 детей (2005-2011 года рождения), которые отдыхают в пансионате «Буревестник» селе Лазурное Скадовского района», — говорится в сообщении.

Напомним, восемнадцать человек были доставлены в районную больницу Голой Пристани, на Херсонщине, в результате острого пищевого отравления. Среди них жители, Днепровской, Киевской, Николаевской областей, а также жители Беларуси. А в Коблево 1 июля отравились около 40 детей из Каменца-Подольского, которые приехали в оздоровительный лагерь. 16 детей в состоянии средней тяжести направили в инфекционное отделение Березанской ЦРБ. Полиция из-за происшествия открыла уголовное производство. Госпотребслужба составила протоколы об админнарушениях на руководителя и повара лагеря, а также направила предписания по устранению нарушений. Позже в Николаевской ОГА сообщили, что дети чувствуют себя хорошо и находятся под постоянным контролем.