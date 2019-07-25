В Киеве мужчина открыл огонь по толпе, когда на него напала компания из 20 человек

Ночью 25 июля в Оболонском районе Киева компания из двадцати человек распивала алкоголь и нарушала тишину. После они напали на прохожего, у которого оказался с собой пистолет.

Об этом сообщает «Информатор».

Инцидент произошел на улице Маршала Малиновского, 4в, куда были направлены пять экипажей патрульной полиции.



По словам очевидца, двое парней из компании ударили проходящего мимо мужчину. Чтобы защитить себя, он достал пистолет, но это еще больше раззадорило толпу и его ударили по голове бутылкой. После пострадавший начал стрелять в разные стороны, чтобы отпугнуть парней. На подмогу своим друзьям прибежало больше десяти человек: они повалили мужчину с пистолетом и продолжили бить.



Свидетели говорят, что пострадавшего забрали патрульные, а подозреваемые разбежались. На месте правоохранители обнаружили пистолет и несколько гильз. Таксисты указали, что в соседней компании есть тот, кто принимал участие в нападении. Полицейские посадили его в служебный автомобиль и доставили в отделение. Для подробного изучения случившегося по адресу прибыла следственно-оперативная группа.



Напомним, как в Приморском районе Одессы в ночь на 23 июля посетитель кафе устроил стрельбу в ответ на просьбу оплатить счет.