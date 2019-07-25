На Николаевщине из-за короткого замыкания горело кафе

В Вознесенске в среду, 24 июля, из-за короткого замыкания горело кафе.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

В 10:34 на пункт связи 12-й Государственной пожарно-спасательной части сообщили о пожаре в кафе, расположенном в двухэтажном здании на улице Соборности. Работники заведения обнаружили плотное задымление на цокольном этаже.

Прибывший дежурный караул пожарно-спасательного подразделения выяснил, что пожар возник в помещении кухни, огонь охватил мебель и стены из вагонки на площади 40 квадратных метров.

В 11:04 пожар локализовали, а в 11:13 - ликвидировали, не допустив распространения огня на смежные помещения. Вероятная причина - короткое замыкание в электрораспределительном коробе.

К ликвидации привлекалось 8 человек личного состава и 2 автоцистерны.

Ранее сообщалось, что в Очакове случился пожар в квартире – спасатели вывели женщину на свежий воздух.