На трассе между Херсоном и Николаевом столкнулись два грузовика – на дороге возникла большая пробка

На трассе М-14 «Одесса-Мелитополь-Новоазовск» грузовик «Volkswagen Transporter» столкнулся со спецавтомобилем для ремонта дорог «МАN». Из-за аварии по трассе протянулась большая пробка.

Об этом сообщают в отделе коммуникации патрульной полиции Херсонской области.

ДТП произошло на 185-м километре трассы М-14. На месте полицейские предварительно установили, что 46-летний водитель автомобиля «Volkswagen Transporter» не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и совершил столкновение со спецавтомобилем для ремонта дорог «МАН», который находился на правой полосе движения с включенным оранжевым проблесковым маячком.

В результате ДТП водитель автомобиля «Volkswagen» с травмами различной степени тяжести доставлен в Херсонскую областную клиническую больницу.

Предварительная правовая квалификация – часть 1 статья 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Сейчас полицейские опрашивают возможных свидетелей ДТП для выяснения всех обстоятельств.

Стоит отметить, что из-за аварии вдоль трассы протянулась большая пробка из грузовиков и легковых автомобилей.

Напомним, в Алешковском районе Херсонской области в результате ДТП пострадали женщина и двое малолетних детей.