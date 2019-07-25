На Киевщине от взрыва гранаты в поле пострадала девушка – подозревают, что она хотела ее закопать

В селе Крюковщина в Киево-Святошинском районе Киевской области от взрыва гранаты пострадала девушка.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.



Сообщается, что взрыв был слышен на территории жилого массива «Европейский город» и уже буквально через несколько минут местные жители увидели окровавленную, едва живую девушку. Очевидцы сразу вызвали скорую помощь.

«Как выяснилось, среди поля на расстоянии десяти метров от жилых домов сдетонировала граната. Девушка пострадала от разрывов осколков, а потом вся окровавленная добралась до ближайших многоэтажек и попросила помочь ей», - говорится в сообщении.

Отмечается, что потерпевшую с ранениями в области спины госпитализировали в ближайшую клинику.

По предварительной информации, девушка пыталась закопать гранату в поле. Правоохранители выясняют все детали инцидента. Открыто уголовное производство по ст. 263 Уголовного кодекса Украины («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами»). Следствие продолжается.

Напомним, что в Николаеве 23 июля, недалеко от Эпицентра задержали мужчину, который нёс в пакете заряд к гранатомёту. Прибывшие патрульные оцепили место происшествия и перекрыли Херсонское шоссе.