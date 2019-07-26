В Колорадо медведь в поисках еды пытался утащить с собой мусорник

В штате Колорадо в США медведь в поисках пищи пробрался на задний двор дома и попытался утащить с собой мусорник.

Об этом говорится в сюжете «ТСН».

Забавный инцидент сняли камеры наружного наблюдения. На кадрах видно, как животное самостоятельно открывает ворота, а потом пытается открыть крышку мусорного бака в поисках пищи.

Однако ему это не удалось, после чего зверь хватает мусорник лапами и тянет в лес. Впрочем, далеко затянуть ценный груз вору так и не удалось.

Напомним, как английского кота уличили в постоянных кражах – он умудрился украсть у соседей пакет с деньгами.