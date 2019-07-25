На Николаевщине неизвестные подожгли Балабановский лес сразу в трех местах

В Николаевской области 24 июля зафиксировали три поджога на территории Балабановского лесного урочища.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Все три поджога случились в разных местах. Хвойную и лиственную подстилку потушили, возгорания охватили общую площадь в 0,17 гектара. Урочище относится к государственному предприятию «Николаевское лесное хозяйство».

Всего 24 июля в Николаевской области случилось 14 пожаров на открытых территориях. В частности, горела стерня на убранных полях в Снигиревском, Баштанском, Николаевском районах, также неизвестные выжгли сухую траву, мусор и кустарники в Витовском, Веселиновском, Снигиревском и Николаевском районах. Площадь пожаров составила более 22,5 гектаров. В селе Васильевка Снигиревского района женщина сжигала мусор и огонь перекинулся на хозяйственную постройку и едва не распространился на жилой дом. Благодаря слаженной работе пожарных дом уберегли от огня.

Напомним, что ранее на Николаевщине из-за поджога загорелись поле и лесопосадка.