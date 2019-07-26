«Хотел отомстить за унижение иностранных добровольцев», - участник драки с охраной Порошенко объяснил свой поступок

Один из участников нападения на экс-президента Петра Порошенко ветеран «Азова» Никита Макеев заявил, что хотел отомстить за «унижение по отношению к иностранным добровольцам».

Об этом идет речь в видеообращении Макеева.

- Я хотел отомстить ему за все те пять лет унижений, которые он с помощью своих подчиненных в Администрации президента и ГМС (Государственная миграционная служба ред.) совершил в отношении иностранных добровольцев, обещая им гражданство. А вместо этого запустив их по девяти кругам бюрократического ада, – заявил Никита Макеев.

Он добавил, что конфликт с участием охраны Петра Порошенко не является покушением.

Макеев также заявил, что купил бронежилеты «Темп» и проверил на полигоне. Три из четырех прострелились.

- Я хотел один из них передать лично Петру Алексеевичу. Он не простреленный. Я бы хотел, чтобы он надел его на себя или на своего сыночка, который якобы воевал в Краматорске и испытал его, – добавил он.

В то же время, полиция Киева начала уголовное производство по факту инцидента.

«Правоохранители устанавливают всех участников инцидента. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины», – говорится в сообщении.

Участникам нападения грозит до 4 лет лишение свободы.

Народный депутат и однопартиец Порошенко Владимир Арьев намекнул, что за нападением может стоять экс-замглавы администрации Януковича Андрей Портнов.

Напомним, 25 июля Порошенко побывал на допросе в ГБР – на выходе неизвестный запрыгнул на его автомобиль и началась драка.