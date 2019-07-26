В Николаеве пропала 60-летняя женщина с потерей памяти

В Николаеве 25 июля пропала 60-летняя женщина, страдающая потерей памяти.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили родственники пропавшей.

Любовь Шевченко вышла из дома 25 июля рано утром – с пяти до восьми утра в домашней одежде. До сих пор ее местонахождение неизвестно.

«Шевченко Любовь Дмитриевна, 60лет. Рост – 168 сантиметров. Худая. Цвет волос «вишня». Вышла с дома 25.07.2019 примерно с 5 до 8 утра (точно сказать не можем, так как все спали) в домашних тапочках и в блузке, как на фотографии. Женщина с потерей памяти. При себе у Любови не было денег, документов и телефона. Родственники и близкие просят помочь в поисках», - сказано в сообщении.

Родственники и сотрудники полиции просят всех, кто владеет любой информацией о возможном местонахождении женщины, звонить по телефону «102» или семье: +380931444462; +380685201407; +380638990403