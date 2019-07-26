НАБУ нагрянуло с обысками в Окружной админсуд Киева, - СМИ

Национальное антикоррупционное бюро совместно с Генеральной прокуратурой проводит обыски в Окружном админсуде Киева.

Об этом сообщает «Левый берег»

Обыски происходят в данный момент. Причина пока уточняется. Получить подтверждение в суде пока не удалось.

Отметим, в мае 2017 года в этом суде НАБУ также проходила обыски. Судья Евгений Аблов связывал их с рассмотрением двух дел против НАБУ: об обжаловании создания общественного совета при НАБУ; об обжаловании назначения замглавы НАБУ.

С тех пор суд успел приобрести славу самого скандального суда в Украине. Этот суд принимал такие решения, как восстановить Романа Насирова на должности главы ГФС, запретить Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения, отменить национализацию Приватбанка по просьбе Коломойского, остановить переименование УПЦ МП.

Напомним, 19 июля НАБУ провело обыски в спортклубе Порошенко и в фирме его соратника по делу о поставках автомобилей в Минобороны по завышенным ценам.