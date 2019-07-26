На Николаевщине в Пересадовке снова подтопило понтонный мост из-за выехавшей на него «фуры»

В селе Пересадовка Витовского районе 25 июля снова подтопило понтонный мост из-за заехавешего на него седельного тягача.

Об этом сообщает «Cвідок.info».

Из-за избыточного веса грузового автомобиля «Renault Magnum» понтоны сооружения подтопило, и прицеп с контейнером остался на прогнувшемся мосту. Через некоторое время водитель смог самостоятельно выехать.

На месте также были спасатели 16-й пожарной части, которые помогли с очисткой места для проезда, и полицейские.

Напомним, как в поселке Пересадовка под Николаевом большегруз, пренебрегая дорожными знаками об ограничении проезда тяжеловесных транспортных средств, осуществил переезд по мосту из-за чего два понтона мостового перехода были затоплены.

Напомним, что ранее управление инфраструктуры Николаевской областной государственной администрации отменило торги на строительство мостового перехода в Пересадовку на 2 миллиона гривен.

Ранее в поселке Пересадовка под Николаевом 10 июня 2018 годаснова оказался подтопленным мост через Ингул.

После этого 3 июля через мост полностью перекрыли движение. Также сообщалось, что для ремонта понтонного моста требуется специальная техника.