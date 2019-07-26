Одесские патрульные поймали бегающую по городу лошадь – она сбежала с ипподрома во время утренней тренировки

Одесские патрульные остановили лошадь, внезапно выбежавшую на проезжую часть Фонтанской дороги. Она сбежала с ипподрома во время утренней тренировки.

Об этом сообщила Патрульная полиция Одесской области в Facebook.

«Сегодня утром патрульные увидели лошадь, которая сломя голову выбежала на проезжую часть. Животное хаотично перемещалось по проезжей части, создавая опасность дорожному движению. Патрульные приняли решение самостоятельно его остановить - замедлили движение и голосовыми командами пытались успокоить животное, подъехав ближе. Через окно автомобиля один из инспекторов схватил лошадь под уздцы и остановил», - говорится в сообщении.

Как выяснилось позже, лошадь сбежала с ипподрома во время утренних тренировок. На данный момент животное вернули владельцам.

Отметим забавный случай, когда в райцентре Шепетовка 24-летний мужчина, похитив пару лошадей, на большой скорости мчался городом, столкнулся с припаркованным у тротуара «Audi», от чего автомобиль отбросило в сторону. А в одном из сел в Кривоозерском районе Николаевщины 15 марта двое парней угнали со школы-интерната лошадь с телегой, а потом поехали на добытом транспорте в местный магазин, где украли алкогольные напитки и продукты в местном магазине.