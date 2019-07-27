Житель Николаевщины во время поиска металлолома наткнулся на снаряды времен Второй мировой

В Новобугском районе Николаевщины спасатели уничтожили 10 артиллерийских снарядов.
Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.
В службу спасения 24 июля поступило сообщение, что во время поиска металлолома на открытой территории возле села Новополтавка мужчина нашел семь взрывоопасных предметов. На место находки направили группу пиротехнических работ, которая выяснила, что мужчина обнаружил артиллерийские снаряды калибром 50, 76, 85 мм. А при обследовании территории вблизи села Шевченково пиротехнический расчет обнаружил еще 3 артснаряда калибром 76 мм. 25 июля все боеприпасы уничтожили путем контролируемого подрыва.
Напомним, что ранее николаевские спасатели уничтожили снаряды, найденные на дне возле Кинбурнской косы.