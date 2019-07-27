Житель Николаевщины во время поиска металлолома наткнулся на снаряды времен Второй мировой

В Новобугском районе Николаевщины спасатели уничтожили 10 артиллерийских снарядов.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

В службу спасения 24 июля поступило сообщение, что во время поиска металлолома на открытой территории возле села Новополтавка мужчина нашел семь взрывоопасных предметов. На место находки направили ​​группу пиротехнических работ, которая выяснила, что мужчина обнаружил артиллерийские снаряды калибром 50, 76, 85 мм. А при обследовании территории вблизи села Шевченково пиротехнический расчет обнаружил еще 3 артснаряда калибром 76 мм. 25 июля все боеприпасы уничтожили путем контролируемого подрыва.

Напомним, что ранее николаевские спасатели уничтожили снаряды, найденные на дне возле Кинбурнской косы.