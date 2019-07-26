В Николаеве в лифте многоэтажки сработала аварийная система торможения, никто не пострадал

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В Николаеве в многоэтажном доме №15 на улице Садовой днем 26 июля сработала аварийная система торможения и лифтеру пришлось «освобождать» пассажиров.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

В лифте находились три человека, аварийная система торможения сработала, когда лифт находился на седьмом этаже. По данным спасателей, обрыва тросов лифта не было. В результате происшествия никто не пострадал.                            

Отметим, что аварийный тормоз запускается в случаях: остановки подачи электроэнергии, обрыва троса, превышения скорости движения оборудования, в случае перекоса кабины.

Напомним, что ранее в Николаеве управление Гоструда через суд запретило использование 29 лифтов.

Вадим Богданов

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