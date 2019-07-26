В Первомайске полиция задержала чиновников РГА и райсовета, которые вымогали у бизнесмена тысячу литров бензина

В Николаевской области полиция задержала начальницу управления агропромышленного развития райгосадминистрации и главного специалиста из районного совета. Они вымогали талоны на бензин в качестве взятки.

Об этом сообщили в Департаменте защиты экономики Нацполиции.

Талоны на 1 тысячу литров бензина вымогали от предпринимателя за пользование земельным участком для размещения складов. За взятку чиновница обещала повлиять на главного специалиста районного совета.

«Главный специалист районного совета получил неправомерную выгоду в виде талонов на 300 литров бензина за подготовку проекта решения районного совета, представление его на рассмотрение депутатской комиссии и дальнейшее рассмотрение на сессии», - сообщили в полиции.

Служащих задержали сразу после получения взятки. В задержании принимали участие оперативники Управления защиты экономики в Николаевской области, следователи ГУНП в Николаевской области под процессуальным руководством Первомайской местной прокуратуры.

Как стало известно «Преступности.НЕТ», задержанными являются чиновники Первомайской РГА и Первомайского райсовета. На сайте Первомайской РГА отмечается, что управлением агропромышленного развития руководит Ирина Чмырева.

Напомним, в феврале 2018 года полиция провела обыск в рабочем кабинете главы Кривоозерской РГА Алексея Мирошниченко в рамках уголовного производства, открытого по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины. По информации следствия, Алексей Мирошниченко, начальник отдела образования РГА и заведующий сектором хозяйственного обеспечения РГА вымогали от предпринимателя 9 тысяч гривен и кожаное кресло стоимостью около 9,4 тысячи гривен в обмен на согласование ему аренды помещения. Сообщалось, что глава РГА за это получил кожаное кресло, а начальник отдела образования и завхоз поделили между собой полученные деньги.