На Николаевщине во время пожара пострадал подросток – его госпитализировали с ожогами

В селе Троицко-Сафоново Казанковского района 26 июля произошел пожар, во время которого пострадал 15-летний подросток.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Огнь охватил хозяйственную постройку, парень пытался ее потушить и получил ожоги ног. Его забрала карета скорой медицинской помощи в районную больницу, его состояние оценивают как средней тяжести. Благодаря принятым спасателями мерам пожар ликвидировали на площади 60 кв.м. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Напомним, что ранее на Николаевщине из-за поджога загорелись поле и лесопосадка.