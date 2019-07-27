Спецназ «КОРД», по приказу главы Днепропетровского ГУНП, задержал патрульных полицейских, остановивших его автомобиль за нарушение ПДД

Сотрудники патрульной полиции остановили за нарушение правил ПДД машину главы УВД Днепропетровской области - генерала Виталия Глуховеря, в результате чего самих правоохранителей на месте задержало вооруженное подразделение МВД "Корд".

Соответствующее видео опубликовало издание "Страна".

По данным источников издания, видео, сделанное ранним утром 12 сентября 2018 года, тщательно скрывалось руководством Днепропетровского УВД.

Как видно на видеозаписи, остановленный водитель отказался предъявлять свои документы и вступил в спор с представителями патрульной полиции, объяснив неповиновение тем, что это - машина генерала Глуховеря.

Патрульные, в свою очередь, объяснили водителю, что имело место нарушение правил дорожного движения. При этом мужчина не имел при себе оперативного талона, который позволяет беспрепятственно нарушать правила дорожного движения при ведении оперативно-розыскной деятельности.

В момент, пока идет разбирательство, неожиданно подъезжает вооруженное подразделение МВД "Корд" и арестовывает патрульных.

Водитель начальника Днепр. ГУНП

Затем сотрудников полиции отвезли в кабинет Глуховеря, где они объяснили ситуацию с остановкой автомобиля. Они пояснили, что остановили нарушителя и не смотрят, чья машина. На что Глуховерь ответил, что сейчас придет командир и будет с ними разбираться.

Чем в итоге закончилась ситуация, произошедшая 12 сентября 2018 года, на данный момент неизвестно.