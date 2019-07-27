В Баштанке ночью горел «ВАЗ» с газовым баллоном – пожарным удалось предотвратить взрыв

В Баштанке после полуночи 27 июля горел «ВАЗ» с газобаллонной установкой.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

В 00:26 на пункт связи части поступило сообщение, что на улице Полтавская в Баштанке горит автомобиль «ВАЗ -2101». На место происшествия выехал дежурный караул 7-й Государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию пожарные застали охваченый огнем моторный отсек автомобиля. Благодаря оперативным действиям спасателям удалось не допустить распространения огня к газобаллонному оборудованию.

В 00:34 пожар локализовали, а в 00:36 полностью ликвидировали на площади пять квадратных метров. Причина пожара устанавливается.

От ГСЧС работала одна единица техники и четыре человека личного состава. Также на событии присутствовали сотрудники полиции.

Отметим, что еще один автомобиль ночью 27 июля пожарные тушили ночью в Николаеве. О подробностях этого происшествия не сообщается.

Напомним, как на Николаевщине из-за неполадок газовой системы загорелась «Skoda».