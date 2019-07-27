На Николаевщине пожарные потушили загоревшуюся летнюю кухню и не допустили возгорания дома

В пятницу, 26 июля, спасатели Николаевщины потушили четыре пожара в жилых секторах.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Возгорание возникали в городе Николаеве и Первомайск, а также во Врадиевском районе. Отдельного внимания заслуживает пожар, о котором поступило сообщение в 6:49. На пункт связи части сообщили, что загорелась летняя кухня на улице Мира села Захаровка Врадиевского района.

К месту происшествия выехал дежурный караул 13-й Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию установлено, что огнем охвачены крыша здания и кровля подвала. Пожарные оперативно потушили пожар, не допустив распространения огня на рядом расположенный жилой дом. В 7:19 пожар локализован, а в 09:30 ликвидирован на площади 40 квадратных метров, его причина устанавливается.

От ГСЧС работала одна единица техники и пять человек. Также присутствовали сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, что на Николаевщине из-за короткого замыкания горело кафе.