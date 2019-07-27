В Николаеве аноним сообщил о «минировании» сервисного центра – вызов был ложным

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В воскресенье, 27 июля, неизвестный сообщил в полицию о минировании сервисного центра бытовой техники в Центральном районе Николаева.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполции в Николаевской области.

К месту происшествия немедленно прибыли следственно-оперативная группа полиции и сотрудники взрывотехнической службы для осуществления тщательного обследования объекта. Граждан, находившихся в заведении, правоохранители эвакуировали.

При обследовании устройств, которые могут угрожать безопасности граждан, не выявлено. Сейчас продолжаются первоочередные следственные мероприятия, устанавливается лицо, сообщившее о минировании.

Судя по фото, речь идет о помещении в районе пересечения улицы Декабристов и проспекта Центрального.

Напомним, как в Кривом Роге перед приездом Президента сообщили о минировании ряда объектов и дома его родителей.

Тарас Леонтян

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