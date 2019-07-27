В Николаеве пенсионерка не могла открыть изнутри входную дверь – спасатели пришли к ней на помощь через окно

В пятницу, 26 июля, николаевские спасатели оказали помощь женщине, которая не могла открыть водную дверь в квартиру.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

В 15:51 в Службу спасения поступило сообщение о том, что на улице Адмиральская в Николаеве в квартире находится 71-летняя женщина, которая не может самостоятельно открыть входную дверь в квартиру. О происшествии известили родственники. По указанному адресу прибыло дежурное отделение 2-й Государственной пожарно-спасательной части. Спасатели с помощью трехступенчатой лестницы попали в квартиру на втором этаже и открыли дверь изнутри.

Напомним, что в Николаеве спасатели вызволили женщину, за которой захлопнулась балконная дверь.