В Москве на акцию за честные выборы стянули спецназ – среди задержанных даже прохожие

В субботу, 27 июля, в Москве проводится акция под названием «Вернем себе право на выборы», участники которой требуют честных выборов в городскую думу.

Об этом сообщает «Радио свобода».

Отметим, что 8 сентября в Москве должны против местные выборы в депутаты городской думы, однако многих оппозиционных и независимых кандидатов Мосгоризбирком незаконно снял. В пятницу, 26 июля, у нескольких из них были проведены обыски, часть из них задержана.

Сотрудники полиции и Росгвардии оттеснили часть людей от здания Московской мэрии, у которой незарегистрированные кандидаты в муниципальные депутаты собирались провести встречу с жителями.

При этом группа из нескольких десятков человек прорвалась через полицейское оцепление. Они дошли до мэрии, после чего их начали задерживать бойцы Росгвардии.

Власти объявили мероприятие незаконным. Задержана незарегистрированный кандидат в муниципальные депутаты Любовь Соболь. Также о своём задержании сообщил муниципальный депутат Вадим Коровин, дома у которого ранее прошёл обыск.

Тысячи людей стоят на тротуарах и в переулках, это только одна сторона Тверской.

Москвичи не согласны смириться и требуют то, что им принадлежит по праву — иметь своих представителей.#Допускай pic.twitter.com/tXJcmd18VF — Ilya Pahomov (@ilyapahomov) July 27, 2019

До этого в полицию забрали Ивана Жданова, Дмитрия Гудкова, Илью Яшина и Юлию Галямину.

Число задержанных на Тверской улице превысило сотню. В ряде случаев полиция применяет силу. Сообщается, что в автозаки уводят не только участников акции, но случайных прохожих. Пешеходная зона на Тверской улице со стороны мэрии перекрыта.

Десятки человек остаются за полицейским оцеплением на Тверской и в переулках и не расходятся.

Напомним, как в Ростове после футбольного матча ОМОН избил дубинками болельщиков, столпившихся у выхода со стадиона.