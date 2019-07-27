В Киеве патрульные остановили автомобиль с пьяным прокурором за рулем – он сбежал от полицейских в кусты и пропал

Ночью в субботу, 27 июля, в Киеве на Голосеевском проспекте патрульные остановили «Chevrolet Cruz», за рулем которого, по сообщениям очевидцев, находился пьяный мужчина. Владельцем авто оказался прокурор Васильковского отделения Киево-Святошинской прокуратуры Леляк Ярослав Александрович.

Об этом сообщает «Информатор».

У мужчины действительно присутствовали все признаки алкогольного опьянения: неровная ходьба, запах изо рта и невнятная речь.

Прокурору сразу предложили пройти проверку на драгере на месте и нашли двоих понятых, о мужчина отказался. После чего ему также предоставили возможность проехать в медучреждение, чтобы пройти экспертизу там, однако это предложение он тоже не принял.

«Начальник прокуратуры никак не мог понять, зачем у него забирают документы, кто такие понятые, а между своими репликами время от времени икал. Говорить ему иногда было сложно, язык заплетался, но будем предполагать, что от усталости и сложной работы. Когда мужчина устал, он решил согласиться на экспертизу в медучреждении. Но как оказалось, это был хитрый ход. Таким образом Ярослав Александрович якобы отвлек правоохранителей и скрылся через заросли в неизвестном направлении, закрыв перед этим свой «Chevrolet», – пишет издание.

Также издание отмечает, что у полицейских не было оснований для задержания прокурора, поскольку они не были свидетелями того, как он совершал правонарушение.

Напомним, 31 мая в Переяслав-Хмельницком пятилетний мальчик попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы. Подозревают, что в ребенка стреляли двое полицейских, находившихся вне службы. Их уже задержали. Полицейские во время случившегося были пьяны, по предварительным данным, они ранили ребенка, когда стреляли из ружья по банкам. Вечером 3 июня мальчик умер.