Бориспольский чиновник, который прославился спором с Зеленским, заявил, что ему принесли гранату и пообещали проблемы

В Борисполе в ночь на 27 июля, секретарю Бориспольского городского совета Ярославу Годунку, который отдыхал в кафе, принесли гранату.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Ну все ожидал, от власти, за то, что вчера подаю в суд на преЗЕдента за оскорбление, но такой провокации точно нет - мне приносят гранату и говорят у тебя Ярослав Николаевич проблемы, на тебе гранату», – написал Годунок.

В комментариях под записями пользователи спорят о том какая это граната, и некоторый утверждают, что она учебная. Также в соцсети назвали личность задержанного мужчины – местного жителя Николая Гаврилова.

Как известно, в Борисполе в среду, 10 июля, Владимир Зеленский после словесной перепалки прогнал из рабочего совещания секретаря горсовета Ярослава Годунка, назвав его разбойником, а после мероприятия сказал: «Сейчас позвоню Баканову по поводу этого черта».

Сначала Годунок заявлял, что готов судиться с Зеленским и собирался пойти, но позже сообщил, что не хочет чтобы его конфликт с Президентом использовали как провокацию пророссийские СМИ, и заявил, что передумал подавать на него в суд. При этом он отмечал, что был одним из тех, кто призывал голосовать за Зеленского. Теперь, судя по его записям в соцсетях, он снова готов судиться с Зеленским.