В Николаеве нетрезвый водитель «ВАЗ» после столкновения с «Газелью» увез пассажирку в БСМП, а потом вернулся на место ДТП

В Николаеве, между 04:00 и 05:00, по улице Пушкинской, произошла авария с участием «Газели» и «ВАЗ 2170». Водитель «ВАЗа», находясь в состоянии алкогольного опьянения, врезался в стоящую «Газель». Пассажирка «ВАЗа», по предварительным данным, попала в реанимацию.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

28 июля, предположительно, между 04:00 и 05:00 утра, в районе улицы Пушкинской, между проспектом Центральным и улицей Адмирала Макарова, произошла авария с участием двух автомобилей. Нетрезвый водитель «ВАЗ 2170» врезался в стоящую «Газель». В результате столкновения пострадала пассажирка «ВАЗа».

Сразу после столкновения водитель уехал в больницу скорой помощи, а после, по предварительным данным, вернулся на место ДТП. Водителя задержали, на месте работали патрульная полиция и следственно-оперативная группа.

Напомним, как возле села Лукашовка Первомайского района ночью 17 июля произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и пассажирского автобуса. В результате аварии трое человек погибло, один находится в реанимации. А ранее во вторник, 16 июля, на 218 км автодороги Н-24 «Благовещенск-Николаев» в Новоодесском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей «ВАЗ-2106» и микроавтобуса «Mercedes-Benz Vito».