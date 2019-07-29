На юге Чили разлилось около 40 тысяч литров дизтоплива

На юге Чили произошел разлив нефтепродуктов, в окружающую среду попало около 40 тысяч литров дизельного топлива.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на местные источники.

«Инцидент произошел на терминале крупнейшей горнодобывающей компании страны CAP, расположенном на острове Гарелло в 250 км от города Пуэрто-Наталес», - говорится в сообщении.

Отмечается, что к месту происшествия для устранения последствий аварии направлены два судна.

Как отмечают местные власти, распространению топлива препятствуют погодные условия.

«Нам нужно дождаться прибытия наших средств, чтобы сформировать собственное представление о том, что там происходит», - отметил глава морского управления региона Рональд Бааш.

Власти начали административное расследование.