«Меня заверили о решении конфликта», - начальник полиции Днепроперовщины не намерен идти в отставку после скандала с патрульными

Начальник полиции Днепропетровской области Виталий Глуховеря сообщил, что считает конфликт с патрульными полицейскими исчерпанным и обещает предоставить все доказательства следователям.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Я готов предоставить любую информацию для проведения объективного расследования этого инцидента. Когда это произошло лично выслушал стороны конфликта и был готов для принятия решения к привлечении к ответственности виновного. Однако меня заверили о решении конфликта. Сейчас предоставлю свидетельства и объяснения по этому делу следователем. Считаю делом чести разобраться в ситуации! Справедливость для меня единственная ценность! Всегда стоял на стороне правды и защиты интересов граждан!», - написал Глуховеря.

Как известно, ранее появилось видео, как осенью 2018 года сотрудники патрульной полиции остановили за нарушение правил ПДД «Range Rover» главы ГУ НП Днепропетровской области - генерала Виталия Глуховеря, в результате чего самих правоохранителей на месте задержало вооруженное подразделение Нацполиции «КОРД». Видео долгое время якобы скрывало руководство полиции. Позже в ГБР начали по этому факту расследование.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от главы МВД Арсена Авакова уволить начальника Главного управления Нацполици в Днепропетровской области генерала Виталия Глуховерю и попросил главу ГБР Романа Трубу провести эффективное и оперативное расследование.

Отметим, ГБР завела дело на начальника днепропетровского Главка, который натравил «КОРД» на патрульных, остановивших его автомобиль за нарушение ПДД